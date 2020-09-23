Adıyaman Valiliğinden açıklama - Son Dakika

Adıyaman Valiliği, "Parkta Sopa ve Küreklerle Korku Nöbeti" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Eylül'de bazı internet siteleri ile sosyal medya, yerel ve yaygın basın yayın organları tarafından "Parkta sopa ve küreklerle korku nöbeti" başlıklı haberde yer alan bahse konu park ve çevresi ile ilgili olarak Valilikçe inceleme yapıldığı belirtildi.

Bu yıl içerisinde uyuşturucu, fuhuş veya asayişe müessir herhangi bir adli olay meydana gelmediği, yıl içerisinde bahse konu mahalleye yakın bir bölgede sadece bir ihbarda bulunulduğu (şüpheli araç ihbarı) aktarılan açıklamada, "Habere konu olan parkın da bulunduğu mahallemizde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı narko timlerimizce toplamda 15 operasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, il genellinde bu yıl 8 aylık veriler incelendiğinde toplam 553 operasyon düzenlenmiştir. 2019 yılının aynı dönemine göre operasyon sayılarında yüzde 141 oranında artış sağlanmış, yine aynı döneme göre geçen yıla göre yakalanan şüpheli şahıs sayısı 348'den 858'e yükseltilerek yüzde 146 artış sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte, 573 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanımından, 133 şüpheliye ise uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu şüphelilerin 59'unun tutuklanarak cezaevine teslim edildiği aktarıldı.

Öte yandan Siteler Mahallesi Muhtarı Refik Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her parkta olduğu gibi mahallede bulunan parkta gençlerin zaman geçirdiğini söyledi.

Yücel, şöyle devam etti:

"Mahallemiz 33 mahalle içerisinde bulunan en huzurlu mahalledir. Bu zamana kadar herhangi bir sorun çıkmadı. Emniyet ekiplerimiz her zaman yanımızda. İnşallah bundan sonraki zamanlar da da çıkmaz. Emniyet ekiplerimiz, mahalle bekçilerimiz her zaman yanımızda ve sürekli olumsuzluklara karşı burada bizlerin yanındadır. Biz ne zaman emniyeti arasak hemen yanımıza geliyorlar."