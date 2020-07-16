Adıyaman Valiliğinden korona virüs uyarısı - Son Dakika

Adıyaman Valiliğinden korona virüs uyarısı

Adıyaman Valiliği, Adıyaman'da, korona virüs salgınında pozitif vakalarda artış olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman'da, korona virüs salgınında pozitif vakalarda artış olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.


Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) pozitif vakalarında son günlerde artış yaşandığının vurgulandığı Adıyaman Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Küresel bir salgın olan korona virüs salgını ile mücadelemiz devam ediyor. Ilimiz genelinde son günlerde pozitif vakalarda öngörümüzün ötesinde bir artış gözlenmektedir. Maalesef bu eğilim artarak devam etmektedir. Korona virüs salgını ile mücadelede elde ettiğimiz kazanımları ne yazık ki yapılan düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretleriyle tehlikeye atıyoruz. Bu törenlerde fiziki mesafe kuralları başta olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görülmektedir. Bugüne kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkmaması, bunun yanında el hijyenine ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, il pandemi ve il hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu kararlar ve tedbirlere uyma konusunda vatandaşlarımızın göstereceği gayret genel durumu olumlu yönde değiştirecektir. Vatandaşlarımızın sevinçlerinin acıya dönüştürmemesi için alınan kurallara uyulmasını, kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN

Koronavirüs, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman Valiliğinden korona virüs uyarısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi
19:33
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Valiliğinden korona virüs uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]