Adıyaman Valiliğinden plazma açıklaması - Son Dakika

Tüm dünyayı etkileyen Korona Virüs salgınında kullanılan İmmün Plazma tedavisiyle ilgili Adıyaman Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 50 hastadan 171 ünite immun plazmanın hasta tedavisinde kullanıldığını ve bağışın az olduğunu belirten Adıyaman Valiliği mesajında, "Korona Virüs (Covid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor. Plazmada yer alan immünglobulin denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.

Plazma bağışı için Covid-19 tanısı alındıktan sonra uygulanan tedavi ile iyileşen ve taburcu olan 18-65 yaş aralığında olup kan verme özelliklerini taşıyan kişiler sürece dahil olabilirler. Plazma bağışı yapacak kişilerin, enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gereklidir. Bağıştan 14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomları tamamıyla ortadan kalkmış olmalıdır. Bir ya da daha fazla kez olmak kaydıyla nazofarengeal sürüntü örneği ile yapılan ya da kan numunesinden çalışılan moleküler test sonucunun negatif olması gerekmektedir. İyileşmiş bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmesi için gerekli şartları taşıyor olması gerekmektedir. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, bakanlığımız tarafından verilen özel izinle ilk immun plazma uygulamasına başlayan merkezlerden biridir. Bu güne kadar yaklaşık 50 hastadan 171 ünite immun plazma hasta tedavisinde kullanılmıştır. Ancak immun plazma verebilecek hastalar tek tek aranmasına rağmen yeteri kadar plazma bulunamamaktadır.

Bundan dolayı Covid-19 hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın iyileşmesi için bu hastalıktan kurtulan vatandaşlarımızın kan bağışı yapması önem arz etmektedir. Gösterecekleri duyarlılıktan dolayı şimdiden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN