Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 14 Mart Tıp Bayramını bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği tıp alanında her gün kaydedilen yeni gelişmelerin ışığında kutlandığını söyledi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 14 Mart Tıp Bayramını bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği tıp alanında her gün kaydedilen yeni gelişmelerin ışığında kutlandığını söyledi.



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, en değerli varlık olan insanı layık olduğu değere uygun ve mutlu seviyede yaşatmak için verilecek en temel hizmetlerin başında şüphesiz sağlık hizmetleri geldiğini belirtti.



Vali Pekmez mesajında, "Atalarımızdan bugüne miras aldığımız medeniyet telakkimiz daima insanı temel almıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu bu anlayışı en güzel şekilde ifade etmektedir.



Tıp alanında her geçen gün yeni gelişmeler ve ilerlemeler yaşanırken, bugün sağlık sistemimizde geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak şekilde ilerleme sağlanmış, devletimiz sağlık alanındaki reformlarıyla kaliteli sağlık ve tedavi hizmetlerini mahallelere kadar ulaştırmaya başlamıştır. Bu olumlu gelişmede insan sağlığının korunması ve hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak mesai sarf eden başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin önemi büyüktür.



Bu duygularla, insan sağlığını ve hayatını her şeyin üstünde tutan, toplum sağlığının korunmasında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çarpışma, Cumhurbaşkanı Özel Programı Nedeniyle Bu Hafta Yayınlanmayacak

İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek