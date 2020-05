Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında Anneler Gününü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi.



Vali Aykut Pekmez, aile hayatının birleştirici unsuru iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve karşılıksız sevginin tükenmez kaynağı olan cennet kokulu annelerin Anneler Günü'nü kutladı.



Vali Pekmez, "Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Yaşamımız boyunca vazgeçmediğimiz, güven ve desteğini aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, sevgi ve merhametiyle bizleri gönül tezgahında ilmek ilmek dokuyan, hayata hazırlayan, yılmadan yıkılmadan dimdik yürümemizi sağlayan annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Aile hayatının bileştirici unsuru ve mukaddes varlıkları olan annelerimizi sadece belirli günlerde değil, her an hatırlamalı ve her türlü ihtiyaçlarını ağız açıp istemeden yerine getirmelidir. Cennetin ayaklarının altına serildiği annelerimizi başımıza taç etmeli ve gönül rızalarını almalıyız. Çünkü dünyada paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir.



İnsanın ilk mürebbisi ve öğretmeni olan annelerimiz, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde de aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Hiç şüphesiz tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüsle mücadele sürecimizde de evde kalan çocuklarımızın en hakiki pusulası ve en samimi arkadaşı annelerimiz olmuştur. Bu süreçte yorulmadan, usanmadan, çocuklarımızın üstüne titreyen, onların hem sağlığını koruyan hem de gelişimlerini en güzel şekilde sürdürmelerine yardımcı olan annelerimize ne kadar minnet duysak azdır.



Bu duygularla, yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla değeri biçilemeyen başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere varlıklarıyla hayatımıza anlam ve değer katan merhamet ve şefkat timsali tüm fedakar annelerimizin ellerinden öpüyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN