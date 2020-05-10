Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ile Anneler Günü

dolayısıyla şehit istihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın annesini ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ile Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain hava

saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın annesi Elif Orhan'ı ziyaret

etti.

Elif Orhan'a bir buket çiçek takdim eden Vali Pekmez, şehit annesinin "Anneler Günü"nü kutladı.

Şehit Mehmet Orhan'ın babası Ahmet Orhan ve annesi Elif Orhan'ın

hal hatırını soran Vali Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, aile fertleriyle sohbet etti.

Pekmez, şehit ailelerinin milletin ve devletin en kutsal emaneti olduğunu işaret ederek, şöyle konuştu:

"Devlet

ve millet olarak şehitlerimizin emanetlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize

borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır.

Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile tüm annelerimizin 'Anneler

Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler diliyorum."