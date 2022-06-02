Adıyaman Valisi Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret

02.06.2022 15:35
Adıyaman Valisi Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de havan saldırısı sonucu yaralanan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'u ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de havan saldırısı sonucu yaralanan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul 23. Komando Tugayı Keskin Nişancı Bölüğü emrinde görevliyken geçici görevle gittiği Suriye'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada 2 Mayıs'ta yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından memleketi Adıyaman'a sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'un tedavisi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Cintosun'u ziyaret eden Çuhadar, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan'dan bilgi alıp yaralı askere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çuhadar, devlet olarak her zaman yaralı asker ve ailesinin yanlarında olduklarını, herhangi bir ihtiyaç ve sıkıntı olması durumunda telefonunun 24 saat açık olduğunu ifade etti.

Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun ve ailesi ise gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Çuhadar'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Araştırma, Adıyaman, Suriye, Güncel, Son Dakika

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