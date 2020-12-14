Adıyaman Valisi Çuhadar, kaleme aldığı şiirleriyle de dikkati çekiyor - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, mülki amirliğinin yanı sıra güncel konularda kaleme aldığı şiirleriyle de dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atanan Mahmut Çuhadar, şiire olan ilgisiyle de ön plana çıkıyor.

Göreve başlamasının ardından kısa süre içerisinde yöre halkı tarafından çok sevilen Vali Çuhadar, kentin sorunlarının çözüme kavuşması için yoğun mesai harcarken, duygularını ise şiire aktarıyor.

Vali Çuhadar, şiirlerinde görev yaptığı Adıyaman'ın yanı sıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi güncel konuları da işliyor.

Çuhadar, yazdığı şiirlerini sosyal medya hesabının yanı sıra bazı internet siteleri aracılığıyla okurlarla buluşturuyor.

Şiir duygularla alakalıdır

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, ilkokul sıralarındayken şiirle tanıştığını belirterek, yine ilk şiirini de bu sıralarda otururken yazdığını söyledi.

Zaman zaman yüreğine doğa dizeleri kaleme döktüğünü belirten Çuhadar, "Ortaokul, lise yıllarımda yazdığım şiirlerin birçoğu kayboldu, toplayamadım. Memleketim olan Samsun'un Bafra ilçesinde 1982 yada 1983 yılında şiir yarışmasında il birinciliğim vardı. O şiirim bile kayıp şuanda." dedi.

Çuhadar, şiirlerini kaybetmenin talihsizliğini yeniden yaşamamak için kaleme aldığı her çalışmayı kayıt altına aldığını söyledi.

Şuanda bir kitap çıkarabilecek kadar şiirinin olduğunu anlatan Vali Çuhadar, "2000'li yıllarda olan şiirlerim şuan da var, oda yaklaşık 150 ile 200 arasında. Şuanda kitap çıkarabileceğim kadar şiirlerim var, ama bir türlü fırsat bulup kitap çıkaramadım. Ama ilerleyen zamanlarda bir kitap çıkarma çabam olacak inşallah." dedi.

Vali Çuhadar, şiirin yazılabilmesi için bazı duyguların harekete geçmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir olay geçtiğinde kayıtsız kalmayarak, gönülden geçenler dizelere dökülür, duygularla alakalıdır şiir. Boş kaldığımda şiir yazıyorum denilmez olaylarla alakalıdır, bazen aylarca şiir yazamazsınız bazen de haftada onlarca şiir yazarsınız."

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kendisinin de evinde ailesiyle zaman geçirdiğini belirten Çuhadar, "Hafta sonu kısıtlamasında da Adıyaman ve 2020 yılına damgasını vuran koronavirüs ile ilgili bir şeyler karalama fırsatımız oldu, ama şairlik ulvi bir şey biz sadece amatörce yazıp çiziyoruz." diye konuştu.

Vali Çuhadar'ın Kovid-19 ile ilgili kaleme aldığı şiir şu mısralardan oluşuyor:

Yaşlandı dünyamız umutlarımız gibi

Eskittik duygularımızı topyekün

Kaybettik güzele dair onca hasleti

Duygusuz bıraktık dünya evimizi

Yoksullar çokça göz ardı edildi

Tok uyundu geceleri

Yetim öksüz itildi karada denizde

Aç gömüldü niceleri

Medeniyet para hırsı oldu büsbütün

Uygarlık lügatinde paylaşım unutuldu

Sonra bir gün bir şey oldu

Ayrıştık sevdiklerimizden

Mesafeler koyduk dostluklara

Bilgelerimiz toprağa verdik vedalaşmadan

Çok can yaktı bu görünmez düşman

İlahi uyarıydı sanki bu gizemli tehdit

Böyle tanımsız tehlikeler sarsmalı insanlığı

Terk etmeli artık insan nesli düşmanlığı

O vakit sarmalarız belki tertemiz günleri