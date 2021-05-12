Adıyaman Valisi Çuhadar, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar mesajında, Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Vatandaşların bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için her türlü tedbirin alındığına dikkati çeken Çuhadar, şunları kaydetti:

"Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği, insanların kardeşçe kucaklaştıkları çok özel günlerdir.

Ancak bu Ramazan Bayramı'nı da, 2 yıla yakın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle bayram ziyaretlerini gerçekleştirememenin, sevdiklerimizle bayramlaşıp kucaklaşamamanın burukluğu içerisinde idrak edeceğiz."