Nemrut Dağı'nı ziyaret edenlerin sayısı 165 bini aştı - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nı ziyaret edenlerin sayısı 165 bini aştı

05.10.2022 16:25
Nemrut Dağı'nı ziyaret edenlerin sayısı 165 bini aştı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nı yıl sonuna kadar 250 bin turistin ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nı yıl sonuna kadar 250 bin turistin ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

İpekyolu Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, 2 bin yıllık Kommagene Uygarlığına ait devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı başta olmak üzere, Perre Antik Kenti, Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Ören Yeri ve yaklaşık 300 ören yeriyle "açık hava müzesi" konumundaki Adıyaman, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kommagene Uygarlığı'nın en önemli eserlerinden Kahta Kalesi'nin yaklaşık 15 yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda geçen ay ziyarete açıldığını belirtti.

Adıyaman'ın Kommagene Krallığı'nın "kalbi" olduğunu dile getiren Çuhadar, şunları kaydetti:

"Yer üstünde olduğu kadar yer altında da eserimiz var, çıkarılmayı bekliyor. Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Kahta Kalesi ve Nemrut görülmeye gezilmeye değer yerler. Gerek yurt içi gerek yurt dışı turizminin odak noktalarına olmaya aday alanlar. Geçen yıl Nemrut'u 165 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu yıl Eylül ayının 15'nde bu sayıya ulaştık. 250 bin turist hedefliyoruz. Bu sayıyı gelecek yıl 300-350 bin diye düşünüyoruz."

Adıyaman'a ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Çuhadar, kente yerli ve yabancı turistleri beklediklerini dile getirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren ajanslarının bölgede turizmin gelişmesine yönelik çok önemli çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nı ziyaret edenlerin sayısı 165 bini aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nemrut Dağı'nı ziyaret edenlerin sayısı 165 bini aştı - Son Dakika
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