Adıyaman Valisi'nden evden çıkmayan yaşlıya teşekkür telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Valisi'nden evden çıkmayan yaşlıya teşekkür telefonu - Son Dakika

Adıyaman Valisi'nden evden çıkmayan yaşlıya teşekkür telefonu

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler gereği evinden çıkmayan ve ihtiyaçları için polisten destek isteyen yaşlı adamı arayarak teşekkür etti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler gereği evinden çıkmayan ve ihtiyaçları için polisten destek isteyen yaşlı adamı arayarak teşekkür etti.

İmamağa Mahallesi'ndeki evinde eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki emekli Mehmet Ertan, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle ihtiyaçlarının giderilmesi için 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Talebi değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi için adrese ekip yönlendirdi.

Polis ekipleri, Ertan'ın belirttiği ihtiyaçlarını marketten alıp evine getirdi.

Bu sırada Vali Aykut Pekmez de cep telefonundan Ertan'ı görüntülü arayarak, kurallara uyduğu için teşekkür etti.

Ertan'ın bir ihtiyacı olduğunda yine 155 ve 112'yi arayabileceğini ifade eden Pekmez, şöyle devam etti:

"Yaşlı vatandaşlarımıza hastalığın bulaşmasını istemiyoruz. Bu tedbirler yaşlılarımızı korumak için alınan bir önlemdir. Bu yüzden sizler evde kalın. Bizler tüm kurumlarımız ile Cumhurbaşkanımızın önderliğinde görevimizin başındayız. Vefa Sosyal Destek Grubu ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz."

Mehmet Ertan ise Vali Pekmez'e yardımlar için teşekkür ederek, "Kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Bir ihtiyacım olduğunda 155'i arıyorum. Tüm kuralları uyguluyoruz, uygulamak zorundayız. Biz de hasta olmayalım, kimseye de bulaştırmayalım. Polis ekipleri ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Vali Pekmez'e ise beni aradığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Adıyaman Valisi'nden evden çıkmayan yaşlıya teşekkür telefonu

Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:55 Kaynak: AA

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