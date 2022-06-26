Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın sünnet olan oğlu Muhammed Eymen'in sünnet aracı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın makam aracı oldu.

Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, 2016 yılında Mardin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu. Kılınç'ın şehit olmasının ardından dünyaya gelen oğlu Muhammed Eymen için bugün sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne Muhammet Eymen Vali Mahmut Çuhadar'ın süslenen makak aracı ile gitti. Annesi Ceyda Kılınç ile düğün için tahsis edilen valilik makam aracına binen Muhammet Eymen, konvoy ile salona gitti. Sünnet düğününe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, protokol üyeleri ile şehidin yakınları katıldı. Vatandaşa hitap eden Vali Çuhadar, şehitlerin yakınlarının her zaman başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bugün Muhammed Eymen evladımızın yanında olduk. Bundan sonraki süreçlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Makam aracımızı da Muhammed Eymen evladımıza sünnet aracı yaptık bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

Düğünde sünnet olan Muhammed Eymen, daha sonra yine valilik makam aracına bindi ve konvoy ile evine bırakıldı.