Adıyaman Valisi: Vatandaş rehavete kapıldı, pozitif vaka sayısı arttı - Son Dakika

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, kentte uyarılara rağmen vatandaşların rehavete kapılmasıyla koronavirüs vaka sayısında önemli artış yaşandığını, sayının önlemlere rağmen artmaya devam ettiğini söyledi. Vali Çuhadar, yeni acılar yaşanmaması için vatandaşların taziye yapmaması ve düğünlerde de alınan kararlara harfiyen uymasını istedi.

Vali Mahmut Çuhadar, kentte son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Vali Çuhadar, koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerde elde edilen kazanımların, son zamanlarda oluşan rehavet havası ile bozulduğunu ifade etti. Adıyaman'da pozitif vaka sayılarında önemli artış gözüktüğünü ve bu artışın alınan önlemlere rağmen devam ettiğine dikkat çeken Vali Çuhadar, "Tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında ilk defa önemli oranda artış meydana gelmiş ve önlemlere rağmen artmaya da devam etmektedir. Aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi servisinde ilk defa 107 yatan hasta, 13 yoğun bakım ve 12 entübe hasta sayısına ulaşılmıştır. Bu sayıları paylaşmamızın sebebi vatandaşlarımızda panik ve endişe yaratmak değil, ilimizde riskin halen çok yüksek olduğunu hatırlatmak ve halkımızın dikkatini çekecek farkındalığı yaratmaktır" dedi.

'VAKALARIN BÜYÜK KISMI DÜĞÜN, NİŞAN VE TAZİYE KAYNAKLI'Kentte görülen vakaların büyük kısmının düğün, nişan, taziye gibi ziyaretlerden kaynaklandığına da dikkat çeken Vali Çuhadar, açıklamasında şunları söyledi:

"İlimizde görülen vakaların çok büyük bir kısmı düğün, nişan, taziye, eş dost ve akraba ziyaretleri ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Rakamların her gün yükselişe geçtiği ilimizde lütfen sevdiklerinizin ve toplumun sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyalım. Yeni acıların yaşanmaması için taziyeleri kesinlikle yapmayalım, düğünlerin de acıya dönüşmemesi için alınan kararlara harfiyen uyulmasına özen gösterelim. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla Valiliğimizce ek tedbirlerin alınması kaçınılmaz olacaktır."