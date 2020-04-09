ADIYAMAN Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı - Son Dakika

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ADIYAMAN Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
6 saat önce
Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımıADIYAMAN'da Eczacılar Odası tarafından 60 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
ADIYAMAN'da Eczacılar Odası tarafından 60 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
"Biz Bize yeteriz Türkiye" kampanyasına destek vermek için Adıyaman Eczacılar Odası başkanlığı Demokrasi Parkında stant açarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Oda yöneticilerinden Ziya Yücel Kılınç, kampanyaya destek olma amacıyla ücretsiz 60 bin adet maske dağıtımı yaptıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:15 Kaynak: DHA
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