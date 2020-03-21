Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
1 saat önce
Adıyaman ve Batman'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.
Adıyaman ve Batman'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.
Adıyaman'da vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personeli için balkon ve pencerelere çıkıp, alkışla destekte bulundu.
Batman
Batman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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