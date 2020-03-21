Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

1 saat önce

Adıyaman ve Batman'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Adıyaman ve Batman'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Adıyaman'da vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personeli için balkon ve pencerelere çıkıp, alkışla destekte bulundu.

Batman

Batman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Adıyaman ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Adıyaman, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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