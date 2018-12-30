Son Dakika Haberleri: Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili (2)

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili (2)

1 saat önce

ADIYAMAN'DA 3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİAdıyaman'da 3 ilçede daha yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili (2), System.String[]
ADIYAMAN'DA 3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adıyaman'da 3 ilçede daha yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kentte dün akşam başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Sincik, Besni ve Tut ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:39 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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