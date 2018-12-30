Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili (2)
1 saat önce
ADIYAMAN'DA 3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİAdıyaman'da 3 ilçede daha yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
ADIYAMAN'DA 3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ Adıyaman
'da 3 ilçede daha yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kentte dün akşam başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Sincik
, Besni
ve Tut
ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:39 Kaynak: DHA
10 İlde Eğitime Kar Tatili
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