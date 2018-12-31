Son Dakika Haberleri: Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonları

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonları

1 saat önce

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak içki ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonları, System.String[]
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak içki ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla sahte veya kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, Gölbaşı ilçe merkezinde aynı kişiye ait iş yeri ve depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.


14 kaçak viski, 46 şişe sahte rakı, damacanalarda 90 litre sahte votka ele geçirildiği operasyonda M.E. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 40 litre alkol ile kaçak 13 şişe rakı, 2 şişe viski ve 1 şişe şarap ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:57 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel
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