Tam kapanma kararı nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtta yoğunluk oluştu - Son Dakika

Çiftçi Kayıt Sistemi kayıt yoğunluk sırası

Çiftçilerden Mahmut Ergün röportaj

Mehmet Alaca ile röportaj

Kemal Yavuz ile röportaj

Polislerin sosyal mesafe uyarısı Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu.

Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Ziraat Odasına gelen çiftçiler, ÇKS belgesi almak için başvuru yaptı.

Çiftçiler oda önünde uzun kuyruklar oluştururken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu.

Çiftçilerden Mehmet Alaca, Adıyaman'da tütün ekim zamanı olduğunu belirterek, gerekli izinleri almak için geldiğini söyledi.

Kemal Yavuz da bağ ve bahçesindeki işleri sürdürmek için kayıt yaptıracağını dile getirdi.