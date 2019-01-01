Adıyaman ve Kahta'da Yeni Yıl Bebekleri
1 saat önce
Adıyaman ve Kahta'da yeni yıl bebekleriADIYAMAN ve Kahta ilçelerinde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.
Adıyaman
ve Kahta
'da yeni yıl bebekleri
ADIYAMAN ve Kahta ilçelerinde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.
2019'un ilk dakikalarında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ek yerleşkesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2 yıllık evli hemşire Nurşen Bakır ve Anestezi Uzmanı Deniz Bakır
'ın ilk olan çocukları dünyaya geldi. 3 kilo 500 gram dünyaya gelen bebeğe Ali Asaf Bakır ismi verildi. Sezaryenle doğum yapan Nurşen Bakır, doğumun ardından servise getirildi. Anne
Nurşen Bakır, çok mutlu olduğunu söyledi. Eşinin ameliyatına giren baba Deniz Bakır ise mutlu olduğunu ve baba olmanın duygusunun farklı olduğunu söyledi.
Aynı dakikalarda ise Kahta ilçesi Devlet Hastanesi
'nde yılın ilk bebeği Duru bebek oldu. Medine ve Osman Tünçmen çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen 4'üncü çocuklarına Duru ismini koydu. Baba Osman Tünçmen mutlu olduklarını ve bebeklerinin sağlıklı olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:23 Kaynak: DHA
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