Son Dakika Haberleri: Adıyaman ve Malatya'da 173 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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Adıyaman ve Malatya'da 173 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman ve Malatya'da 173 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan ve Kahta ilçelerinde toplam 23 köy ve 41 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 109 mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için 117 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Adıyaman, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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