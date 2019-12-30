Adıyaman ve Malatya'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman ve Malatya'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Adıyaman ve Malatya'da ulaşıma kar engeli

6 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerine, Malatya'da ise 82 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman ve Malatya'da ulaşıma kar engeli, System.String[]

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerine, Malatya'da ise 82 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan ve Sincik ilçesinde toplam 36 köy ve 57 mezranın yolunun kapandığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Bu arada, kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Malatya kara yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yol temizleme çalışması yaptı.

Çelikhan ilçesinde yağışı fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak, gönüllerince eğlendi.

Aralıklı yağışın etkili olduğu ilçede, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karın araçlar ve ağaçların üzerini beyaz örtüyle kaplaması, güzel görüntüler oluşturdu.


Malatya

Malatya'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 82 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Dün öğlen saatlerinde kapanan Malatya- Pütürge kara yolu Kubbe Dağı geçidi ise henüz ulaşıma açılamadı.

Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Adıyaman, Çelikhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor
Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı İzmir'de yollar karla kaplandı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat

Son Dakika Haberleri
17:26 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor-2 (ANONS VE RÖPORTAJ) - Son Dakika
17:26 flaş - Son Dakika
17:26 Çin yapımı ilk Tesla otomobil bugün gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
17:26 Akşehir'de kar yağışı - Son Dakika
17:21 Başkan Akpolat'tan personele yeni yıl ziyareti - Son Dakika
17:04 Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Son Dakika
16:56 Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:29:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman ve Malatya'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]