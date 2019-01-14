Son Dakika Haberleri: Adıyaman ve Malatya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Adıyaman ve Malatya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

34 dakika önce

Adıyaman ve Malatya çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Adıyaman ve Malatya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Adıyaman ve Malatya çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-80 kilogram/metrekare), Malatya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (30-60 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Malatya'nın güneyindeki yüksek ilçelerde ise yoğun kar yağışı (30-60 santimetre) olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Sabah, Adıyaman, Malatya, Güncel
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