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Adıyaman ve Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Adıyaman ve Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı

21.02.2022 15:39
Adıyaman ve Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Adıyaman ve Şanlıurfa'da, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin gıda tedarikçilerinde denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin gıda tedarikçilerinde denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol etti.

İncelemelerin ardından ekipler, elde ettiği bilgileri tutanağa aktardı, işletme sahipleriyle görüştü.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, ekiplerle denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Vatandaşlara "Farklı KDV oranıyla karşılaşırsanız ekiplerimize bildirin" şeklinde çağrıda bulunan Kılınç, "Burada denetimleri yaptık, ekiplerimiz marketlerdeki denetimleri her gün gerçekleştiriyorlar, bir yanlışlık gördüğümüzde de gereken cezayı uyguluyoruz." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Ticaret İl Müdürlüğü ile Tüketici Zabıta Birimi ekipleri, kent genelinde bulunan marketlerde KDV oranlarını denetledi.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatını karşılaştırdı.

Market çalışanlarına fiyatlar konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Şanlıurfa, Adıyaman, Ticaret, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman ve Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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