Son Dakika Haberleri: Adıyaman ve Şanlıurfa'da Yoğun Sis

Adıyaman ve Şanlıurfa'da Yoğun Sis

1 saat önce

ADIYAMAN/ Adıyaman ve Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da Yoğun Sis, System.String[]
ADIYAMAN/ Adıyaman ve Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor.

Adıyaman'da sabahtan itibaren yoğunluğu artan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 400 metrenin altına düşmesi, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle, Adıyaman Havalimanı'na gelecek İstanbul uçağı, Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.


Öte yandan, Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri de iptal edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye, Karaköprü ile Eyyübiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor. Sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Viranşehir ilçesinde de yoğun sisten görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle, trafik kontrollü sağlanıyor.

Bu arada, trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:56 Kaynak: AA

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