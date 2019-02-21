Adıyaman Vidanjör Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
1 saat önce
Vidanjör yangında kullanılamaz hale geldiAdıyaman'da belediyeye ait vidanjör, motor bölümünde çıkan yangında kullanılamayacak hale geldi.
Vidanjör yangında kullanılamaz hale geldi Adıyaman
'da belediyeye ait vidanjör, motor bölümünde çıkan yangında kullanılamayacak hale geldi.
Adıyaman Belediyesi'ne ait 02 FA 335 plakalı vidanjör, bugün öğle saatlerinde Sümer Evleri Mahallesi'nde çalışma yapılırken, motor bölümünden alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi, bölgede bulunan belediye çalışanları yaptı. Çağırılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Vidanjörün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:46 Kaynak: DHA
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