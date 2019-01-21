Son Dakika Haberleri: Adıyaman Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı

Adıyaman Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı

1 saat önce

Yaban keçileri için yem bırakıldıAdıyaman'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı.

Yaban keçileri için yem bırakıldı

Adıyaman'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için STK temsilcileri ile hayvan severler, seferber oldu. Bir süre önce 5 keçinin açlık nedeniyle telef olduğu bölgeye giden grup, yem bıraktı. Grup, kentteki tüm insanlardan aynı duyarlılığı beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

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