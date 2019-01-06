Son Dakika Haberleri: Adıyaman Yağmur Heyelana Neden Oldu, Otomobil Toprak Altında Kaldı

Adıyaman Yağmur Heyelana Neden Oldu, Otomobil Toprak Altında Kaldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, yol kenarında park halinde olan otomobil toprak altında kaldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, yol kenarında park halinde olan otomobil toprak altında kaldı.

Olay, Sincik- Malatya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İlçede 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yarpuzlu Köyü yakınlarında Hacı K.'ya ait otomobil heyelan nedeniyle kayan toprak ve kaya parçaları altında kaldı. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken İl Özel İdare Ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:20 Kaynak: DHA

Sincik, Adıyaman, Güncel
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