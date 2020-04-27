ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika

ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunduADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Yasemin Yılmaz (41), yakınları tarafından evde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu ADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Yasemin Yılmaz (41), yakınları tarafından evde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Yasemin Yılmaz'dan yakınları haber alamadı. Telefonlara cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınları Yılmaz'ın evine geldi. Yılmaz'ın zile de cevap vermemesi üzerine yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Odada Yasemin Yıldız'ı hareketsiz yatarken gören yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor

64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak