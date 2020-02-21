Adıyaman yangın çıkan evde dumandan etkilenip, hastanelik oldu - Son Dakika

Yangın çıkan evde dumandan etkilenip, hastanelik oldu

ADIYAMAN'ın Siteler Mahallesi'ndeki binanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Siteler Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki Ramazan Bozkurt'a ait dairede, öğleden sonra belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çocuk odasından yükselen alevleri görerek, müdahale etmek isteyen Bozkurt, başaramayınca dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, hemen müdahale ettiği alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Dumandan etkilendiği belirlenen Ramazan Bozkurt ise sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.