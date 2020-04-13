ADIYAMAN Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladı - Son Dakika

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ADIYAMAN Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladı
6 saat önce
Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladıADIYAMAN'da, Rabia Kaya (74) emekliler için verilen bin lira bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladı
ADIYAMAN'da, Rabia Kaya (74) emekliler için verilen bin lira bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Koronavirüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünde oturan Rabia Kaya, bin lira bayram ikramiyesini bağışlayarak katıldı. Koranavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Rabia Kaya, bin lira bayram ikramiyesini oğlu Nevzat Kaya aracılığıyla kampanya hesabına yatırdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:43 Kaynak: DHA
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