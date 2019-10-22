Son Dakika Haberleri: Adıyaman yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Adıyaman yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Adıyaman yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

49 dakika önce

Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduADIYAMAN Besni ilçesinde, Şengül Alaca (86), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ADIYAMAN Besni ilçesinde, Şengül Alaca (86), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Besni'de yalnız yaşayan Cemre Alaca'dan haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde eve geldi. Yakınları, defalarca kapıyı çalmasına rağmen sonuç alamayınca 1'nci kattaki evin penceresinden içeri baktı. Alaca'yı yerde hareketsiz gören yakınları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin pencere korkuluğunu ve camını girerek girdiği evde, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cemre Alaca'nın öldüğü belirlendi.

Cemre Alaca'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Adıyaman yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
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