Son Dakika Haberleri: Adıyaman yaz spor okulları sona erdi
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Adıyaman yaz spor okulları sona erdi

59 dakika önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl 4 binin üzerinde öğrenciye kapılarını açan yaz spor okulları sona erdi.

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Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl 4 binin üzerinde öğrenciye kapılarını açan yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor okulları sona erdi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren yaz spor okulları, Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen sertifika töreniyle yaz sezonunu kapadı.


Haziran ayında başlayan ve bu yıl yüzme, futbol ve kort tenisi branşlarında toplam 4 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış törenine katılan Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, tüm sporcuları ve ailelerini tebrik etti. Çok sayıda öğrenci velisinin de katıldığı törende yaz spor okullarına katılan 4 bini aşkın öğrenciye sertifikalarını dağıttı.


Ayrıca, törende düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin tarafından takdim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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