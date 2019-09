Adıyaman yeni emniyet müdürü ibrahim ergüder göreve başladı

Adıyaman yeni emniyet müdürü İbrahim Ergüder göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Ergüder kente gelerek göreve başladı.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i emniyet girişinde teşkilat mensupları karşıladı. Personel ile tet tek tokalaşan Ergüder daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İlinden Cumhurbaşkanımızın kararnamesi Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Efsaneleri ve büyük zatları ile ünlü Adıyaman ilimizde güne başlamanın vermiş olduğu heyecanıyla buradayım.Birbirinden değerli meslektaşlarım ve Adıyamanlı kardeşlerimizle burada çok güzel işler imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Adıyaman'ımız köklü kulüpleri ile yetiştirmiş olduğu sporcular ile beraber Türkiye'de uzun yıllar söz sahibi olmuş bir ilimiz biz bundan sonrasında da Adıyaman'da her bir spor kulübüz ve sporcularımızı istenilen seviyede olabilmeleri adına desteklerimizi her daim teşkilatımız olarak vermeye devam edeceğiz. Zalimler kendilerine her daim kaçacak delik arayacaklar bunu zaman içerisinde göreceksiniz. Mazlumlarda kendilerini daima güvende hissedecekler. Biz siz değil, hep bir olacağız, birlikte olacağız ve birlikte güçlüyüz konsepti ile Adıyaman İlimizde inşallah çok güzel işlere imza atmış olacağız bundan da kimsenin şüphesi olmasın, görevime başlamanın heyecanını da yaşıyorum. Adıyamanlı kardeşlerimize, dostlarımıza, görev ve hizmet yapacak olmanın heyecanı üzerimde bulunuyor. İlerleyen zaman içerisinde gerek asayişte, gerek trafikte, terörde her bir alanda şehrin her bir metre karesinde arkadaşlarımızı görür durumda olacaksınız. Farkımızı farkındalığımızın farklılığına varacaksınız bunun sözünü veriyorum diye konuştu.

Emniyet Müdürü Ergüder konuşmasının ardından makama geçerek görevine başladı.