ADIYAMAN Yıldırım düşen direkteki yuvasında ölen yavrularının yanından ayrılmadı - Son Dakika

Yıldırım düşen direkteki yuvasında ölen yavrularının yanından ayrılmadı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği elektrik direğindeki yuvada bulunan leylek yavruları telef oldu. Bir süre sonra yuvasına gelen leylek, ölen yavrularının yanından ayrılmadı.

İlçede etkili olan sağanak ile birlikte bazı bölgelere yıldırım düştü. Kahta- Diyarbakır karayolunun 18'nci kilometresinde bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Hasar gören direkteki leylek yuvasında bulunan yavrular telef oldu. Dumanları görenler durumu itfaiye ve elektrik dağıtım firmasına bildirdi. Olay yerine gelen firma çalışanları elektriği kesti, itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaptı. Soğutma işlemi yapılırken yuvasına gelen leylek, dumana rağmen ölen yavrularının yanından ayrılmadı.