ADIYAMAN Yolda yürürken dövüldü - Son Dakika

ADIYAMAN Yolda yürürken dövüldü
6 saat önce
Yolda yürürken dövüldü ADIYAMAN'da, Mehmet Ataman yolda yürürken kimliği belirsiz kişilerce dövülerek hastanelik edildi.
Yolda yürürken dövüldü
ADIYAMAN'da, Mehmet Ataman
yolda yürürken kimliği belirsiz kişilerce dövülerek hastanelik edildi.
Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.
Hastanesi Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ataman, kimliği belirsiz kişiler tarafından tekme Tokat
dövüldü. Yaralanan Ataman, olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Ataman, tedavi altına alınırken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
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