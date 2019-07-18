Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı
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ADIYAMAN Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı

59 dakika önce

Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptıAdıyaman'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı.

Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı
Adıyaman'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı. Görenlerin korkuyla izlediği Bakır, yılanı doğaya bırakacağını söyledi.
Necmettin Bakır, Doyran köyünde tarlada gördüğü yılanı yakalayıp, Sıratut Mahallesi'ndeki evine getirdi. Bakır, zehirli olduğunu söylediği yılanla sokağa çıkıp, onlarca kişinin gözü önünde cebine koydu, boynuna sardı, elinde salladı. Çocukluğundan bu yana yılan yakaladığını söyleyen Necmettin Bakır, Yılanı Doyran köyünde buldum. Kayaların arasında gördüm. Kuyruğundan tutup hemen yakaladım. Biraz oynayacağız sonra götürüp, bırakacağız doğaya. Bu yılan 1,5 yaşında engerek yılanı dedi.
ADIYAMAN Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı
Necmettin Bakır, Adıyaman, Doyran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:28 Kaynak: DHA
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