Adıyaman 'zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman 'zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman 'zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı

6 saat önce

'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltıAdıyaman'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı

Adıyaman'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen 6 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde narkotik köpeği 'Zeta' ile yapılan aramalarda ise 1 gram metamfetamin ile 158 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliler A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Adıyaman 'zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı

Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:40 Kaynak: DHA
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