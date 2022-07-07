Adıyamanlı Besici: Hayvan Bir Ayda Bin Lira Yiyor, Bu Millet Ne Yapacak

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı öncesi Adıyaman'daki hayvan pazarında kurbanlık satan besicilerin sorunlarını dinledi. Bir besici, "Kimse bir şey satmadı. Gözünüzün önünde; gelen giden var mı? Yok. Kimse yok, kimse. Ne büyük hayvan ne küçük hayvan, kimse satmadı. Gücü yok ki alsınlar. Vatandaşta para yok. Kriz vurdu. Hayvan bir ayda bin lira yiyor, bu millet ne yapacak" dedi.

Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı öncesinde Adıyaman Merkez Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Tutdere, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arpa fiyatlarından, saman fiyatlarından ve emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi. Biz, buradan iktidara sesleniyoruz; gelin, bu vatandaşın sesini duyun, bu insanlarımız bayram tadında bir bayram yapsın. Şu zamları durdurun, zamları düşürün. İnsanlar, çocuklarına helal lokma yedirebilsinler. Gerçekten bu sesi duyun diyoruz iktidara ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz; gidip dışarıdan gemilerle Angus getireceğinize yerli, milli üreticimizin ürettiği hayvanlara gerekli desteği verin, hayvan üreticisine gerekli desteği verin. Zaten 'Gerekli destek olursa üretiriz' diyorlar. Dışardan hayvan getirmeye de gerek yok. Ülkenin parasını büyük firmalara vermelerine gerek yok diyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı da göreve davet ediyoruz. Bir sözümüzde Adıyaman Belediyesi'ne olsun. Sayın Belediye Başkanı'nı da göreve davet ediyoruz. Hangi koşullarda pazarlarda hayvanlarına satmaya çalışıyorlar, hayvana içecek su bulamıyorlar, kovalarla su taşıyorlar. Sayın Belediye Başkanı'mızı da burayı gezmeye, buradaki esnafı dinlemeye davet ediyorum. Bunu yapmayacaksa gelsin, bir pazarda bayramlarını kutlasın. Meclis'te de sesinizi duyuracağız"

"HAYVAN BİR AYDA BİN LİRA YİYOR, BU MİLLET NE YAPACAK"

Tutdere, besicilere "Kazanabiliyor musunuz" diye sordu. Bir besici şöyle yanıt verdi:

"Kimse bir şey satmadı. Gözünüzün önünde; gelen giden var mı? Yok. Kimse yok, kimse. Ne büyük hayvan ne küçük hayvan, kimse satmadı. Gücü yok ki alsınlar. Vatandaşta para yok. Kriz vurdu. Bir hayvan ayda 1 milyar (bin lirayı kastediyor) para yiyor. 10 ay bu hayvan 1 milyar (bin lira) yese eder 10 milyar (bin lira). Şimdi 10 milyara (bin liraya) hayvan diyoruz, kimse almıyor. Gelin, buyurun. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle değilse söyleyin; 'bu adam yalan söylüyor'... Hayvan bir ayda 1 milyar (bin lira) yiyor, bu millet ne yapacak?"

"ARTIK BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Başka bir besici, "Geldiğimize değmedi. Kar etmedik. Bu sene kar yok. Yem pahalı, saman pahalı, her şey pahalı" derken diğer bir besici de şöyle konuştu:

"7 liradan arpa alıp gelip burada yedirmek değmiyor. Onların alım gücü yok. Bizim de alım gücümüz yok ama ona rağmen, bu hayvanın günahı boynuna, 7 liradan arpa yedirmişiz. Kaçtan satacağız? Bugün bir kilosunun maliyeti 7-8 liraya olmuş ama biz 50'den mal satıyoruz. Yani zarar, zarar… Artık bu sistemin değişmesi gerekiyor. Bizler arkanızdayız, destekçiniziz. Bu sefer inşallah değiştireceğiz."