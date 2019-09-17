Son Dakika Haberleri: Adıyamanlı bisikletçiler Elazığ'da madalyaları topladı
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Adıyamanlı bisikletçiler Elazığ'da madalyaları topladı

1 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Fırat Üniversitesi tarafından 14-15 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da, düzenlenen 'Dar Bölge Dağ Bisikleti' yarışlarında Adıyaman rakiplerini geride bıraktı.

Adıyamanlı bisikletçiler Elazığ'da madalyaları topladı, System.String[]

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Fırat Üniversitesi tarafından 14-15 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da, düzenlenen 'Dar Bölge Dağ Bisikleti' yarışlarında Adıyaman rakiplerini geride bıraktı.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Erzurum ve Adıyaman'dan 60 bisikletçi katıldığı yarışlarda sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.


Zorlu bir parkuru başarı ile tamamladıklarını belirten Müdür Keleş, "Bisiklet sporunda bir çok yarışmalara katılarak derece elden sporcularımızın yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk kez düzenlenen ve Türkiye geneli 30 ilden 450 sporcunun mücadele verdiği Türkiye Şampiyonası 3.Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmalarına ev sahipliği yaptık. Bisiklet sporcularımız katıldıkları yarışmalarda madalya alarak ilimize dönmeleri bizleri mutlu ediyor. Büyük Kadınlar da Fadime Özge Şahin 1., Ezgi Şahin 2., Büyük erkekler de Abdülhakim Arslan 3., Genç Erkekler de Alperen Güler 2., Kadir Kızıldil de 3. olarak tamamladı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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