Adıyamanlı Çiftçi: "İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor" - Son Dakika
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Adıyamanlı Çiftçi: "İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor"

30.05.2022 10:27

Adıyamanlı çiftçi, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye artan fiyatlardan dert yanarak “Koladan pahalı bize gelen içme suyu. Sebebi elektrik parası” dedi. Bir üretici de yem fiyatlarından yakınarak “Köyde sadece ben hayvancılık yapıyorum. Böyle giderse ben de bırakırım" diye konuştu.

Adıyamanlı çiftçi, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye artan fiyatlardan dert yanarak "Koladan pahalı bize gelen içme suyu. Sebebi elektrik parası" dedi. Bir üretici de yem fiyatlarından yakınarak "Köyde sadece ben hayvancılık yapıyorum. Böyle giderse ben de bırakırım" diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Esence ve Taşgedik köylerinde yurttaşların sorunlarını dinledi.

"BİZE GELEN İÇME SUYU KOLADAN PAHALI"

Bir çiftçi Tutdere'ye "Mazot alamıyoruz. Depoyu bin liraya dolduruyorduk, bu sene 3 bin liraya dolduruyoruz. İş yapamıyoruz. Böyle duruyoruz, ne yapacağız" dedi.

Elektrik ve içme suyunun pahalı olduğunu belirten çiftçi, "Koladan pahalı bize gelen içme suyu. Sebebi elektrik parası" diye sorunlarını aktardı.

"BÖYLE GİDERSE BİZ DE BIRAKACAĞIZ"

Bir üretici de yem fiyatlarının artışından şikayet ederek, "Böyle giderse biz de bırakacağız. Bütün arkadaşlar bırakacak. Hayvan aldığım yerde onlar da bırakmak için satıyorlar. Onlar da yetiştiremiyorlar" diye konuştu.

Besici, köylerinde tek hayvancılık yapan kişinin kendisi olduğunu dile getirerek, "Böyle giderse ben de bırakırım. Biz de yapamayız, yetiştiremeyiz. Beş tane arpa alsan hayvanın yarı fiyatı. Doğuracağı kıdığı satsan bile ben çıkaramam. Bırak sütünü, etini şeyini. Zaten alacağım şey yavrudur. Yavruyu da satıp arpaya verdim mi, ben anacı ne yapacağım?" diye sordu.

Adıyamanlı Çiftçi: İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor
Adıyamanlı Çiftçi: İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor
Adıyamanlı Çiftçi: İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor
Adıyamanlı Çiftçi: İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

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