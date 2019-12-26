Adıyamanlı doktorun kick boks tutkusu

Adıyaman'da özel bir hastanede kulak burun boğaz doktoru olan Ümit Tolu, mesai saatlerinde hastalarını muayene ederken mesai sonrası salonda oğlu ve hastası ile kick boks yapıyor.

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Ümit Tolu, hastalarını muayene ettikten sonra oğlu ve hastası ile birlikte spor salonunun yolunu tutuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı salonda, çocuğu 11 yaşındaki Muhammet Doruk Tolu'nun yanı sıra muayene ettiği hastası ile haftanın üç günü kick boks yapan Dr. Tolu'nun hedefi ise çocuğunun Türkiye şampiyonu olması.

"Hem sağlımızı hem kendimizi korumayı amaçlıyoruz"

Dr. Ümit Tolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 16 yıldır Adıyaman'da yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 22 yıldır uzman hekim olarak görev yapıyorum. Kick boks sporunu 1,5 yıl önce çalıştığım hastanede yaşanan şiddet olayı sonrası hekimlerin kendilerini korunması adı altında arkadaşlarımla bir araya geldik. Daha sonra kick boks antrenörü ile görüştük ve kendisi bize bu spor dalını önerdi. Bu spor dalına yapmaya başladım. Sadece kendim değil oğlumun yanı sıra hastalarımla birlikte spor yapıyorum. Hem sağlımızı hem kendimizi korumayı amaçlıyoruz."

Kick boks sporu yapmadan önce kendisinde var olan bir takım sağlık sorunları bulunduğunu ve bu sorunları spor yaparak aştığını anlatan Tolu, "Bunlardan en önemlisi uyku kalitesiydi. Spor yaparak uyku kalitesinin arttığını ve vücudumun daha iyi dinlendiğini gördüm. Sporun faydalarını hepimizin biliyoruz. Aynı zamanda kendi hastalarıma da kick boks sporunu tavsiye ettim. Birkaç hastamla birlikte spor faaliyetlerini sürdürüyoruz. Çocuğumun da bu dalda Türkiye şampiyonu olmasını istiyorum." dedi.

Dr. Ümit Tolu'nun oğlu Muhammed Doruk Tolu da babası ve babasının hastalarıyla birlikte haftanın üç günü salona gelip kick boks yaptığını söyledi.

Hedefinin Türkiye şampiyonu olmak olduğunu dile getiren Tolu, "İnşallah Türkiye şampiyonu olduktan sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Dr. Ümit Tolu'nun hastalarından lise üçüncü sınıf öğrencisi İlayda Deriken ise özel bir hastaneye gidip kulak rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğünü ve tedavi sonrası Tolu'nun tavsiyesi üzerine kick boks sporuna başladığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır kick boks sporu yaptığını aktaran Deriken, "Ümit hoca hem beni sağlığıma kavuşturdu, hem de kicks boks sporuna başlamama vesile oldu. Bu spor dalında ilerledim ve şu an da okullar arası il birinciliğine hazırlanıyorum. İleride hedefim dünya şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Dr. Ümit Talu ve beraberindeki gençlere destek olan Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan ise yaklaşık 15 yıldır kentte antrenörlük yaptığını ve 10 milli sporcu yetiştirdiğini anlatarak, bunların içerisinde dünya ikinciliği ile Avrupa şampiyonu bulunduğunu söyledi.

Hedefinin gençleri kötü alışkanlıklardan koruyup onları salona çekebilmek olduğunu anlatan Erdoğan, "Gençlerin sokakta boş vakit geçirmelerini değil de salona gelip enerjilerini atması ve sağlıklı vücuda sahip olmalarını amaçlıyorum. Gençlerin spor yapmasını istiyorum. 2020'de inşallah milli takıma sporcu göndereceğiz." dedi.