Adıyamanlı Güreşçi Avrupa Yolunda
1 saat önce
Bandırma'da gerçekleştirilen Türkiye U 23 Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Aynur Erge, Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya daha imza attı.
Bandırma
'da gerçekleştirilen Türkiye
U 23 Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Adıyaman
'ı temsil eden Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Aynur Erge, Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya daha imza attı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Balıkesir
'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye U 23 Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Aynur Erge Türkiye Şampiyonluğu elde ederek Adıyaman'ın gurur kaynağı oldu.
Adıyaman Belediyespor antrenörleri nezaretinde yarışmaya hazırlanan sporcu Aynur Erge'nin 50 kilogramda güreştiğini söyleyen yetkililer, alınan dereceğinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Aynur Erge elde ettiği şampiyonlukla 4- 8 Mart
da Macaristan
'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilecek olan Avrupa
Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:02 Kaynak: İHA
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