Adıyamanlı hayırseverler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da hayırseverler, kentte ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Kentte hayırseverlerin desteğiyle İl Müftülüğü önderliğinde, ihtiyaç sahibi bir ailenin evine halı, yatak, dolap, televizyon, koltuk takımı ve diğer bazı eşyalar alındı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailenin evinin ihtiyaçlarının, hayırseverlerin desteğiyle giderildiğini söyledi.

Evin dış boyasını da yapacaklarını ifade eden Taşcı, "Ramazanın başladığı günden bugüne evinde bir iğne dahi bulunmayan yaklaşık 10 ailenin ev ve gıda ihtiyaçlarını karşıladık. İhtiyaçla ilgili bildirim aldığımız zaman anında bu kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanıyor. Tabii ki maddi durumu iyi olan ailelerden alıp ihtiyacı olan ailelere veriyoruz. Bugün de bir ailenin ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.