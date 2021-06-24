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Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor - Son Dakika

Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor

24.06.2021 10:06

Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor Kooperatif kuran kadınlar Tut ilçesinde her evi fabrikaya dönüştürecek Adıyaman'ın Tut ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, dut pekmezi kaynatılırken kullanılan 'killi beyaz toprak' yerine 'dut yaprağı' ile kanserojen...

Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor

Kooperatif kuran kadınlar Tut ilçesinde her evi fabrikaya dönüştürecek

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, dut pekmezi kaynatılırken kullanılan 'killi beyaz toprak' yerine 'dut yaprağı' ile kanserojen madde içermeyen daha sağlıklı ve hijyenik dut pekmezi elde ediyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, yüzyıllardır şerbetin berrak olması ve torfun (kef) çıkması için kullanılan 'killi beyaz toprak' yerine dut ağacının kendi yaprağını kullanmaya başladı. Kadınlar, kanserojen etkisi olduğu tespit edilen killi beyaz toprak yerine dut ağacının kendi yapraklarıyla kaynatılan şerbetten daha berrak ve sağlıklı dut pekmezi yapıyor. Doğru bilinen yanlışları fark eden kadınlar, geleneksel yöntemler ile modern teknikleri harmanlıyor.

Aile Destek Merkezi kadınlar için istihdam kapısı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kaymakamlık kadınların eğitimi için Tut Aile Destek Merkezi'ni kurdu. Bu kursa gelen kadınlardan 7'si üretim ve pazarlama sektöründe yer almak ve kadınların istihdamda daha fazla yer alması için kooperatif kurdu. Tut Aile Destek Merkezi'nde açılan kursta teorik bilgilerin yanında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Dut Bahçesi Geliştirme ve Uygulama Sahasında dut silkelemeden, dut meyvesinin hijyenik koşullarda toplanmasına, dut meyvesinin sıkılmasından, şerbetinin kaynatılmasına ve pekmeze dönüştürülmesine kadar bütün konuları uygulamalı öğreniyor.

Merkezlerde eğitim gören kadınlar 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor

Dut meyvesinin coğrafi işareti bulunan ilçenin ekonomisinde dut meyvesinin önemli bir yeri var. Dut meyvesinden daha fazla ekonomik girdi sağlamak için merkeze gelen kadınlar kursta eğitim görürken, çocukları da aynı merkezdeki kreşte eğitimlerini alıyor. Anneler çocuklarıyla birlikte geldikleri kurstan çocuklarıyla birlikte çıkıyor. Çocuk sahibi olan kursiyerler bir taraftan kendilerinin diğer taraftan çocuklarının eğitim aldığını belirterek, bu kursa katılmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti. Kursiyerler, kursta yeni bilgiler öğrendiklerini ve doğru bildikleri eski yöntemlerin aslında yanlış olduğunun farkına vardıklarını dile getirdi. Kadınlar aldıkları eğitim sonucu yüzyıllardır şerbetin berrak olması ve torfun (kef) çıkması için kullanılan 'killi beyaz toprak' yerine dut ağacının kendi yaprağını kullanmaya başladı. Kadınlar, kanserojen etkisi olduğu tespit edilen killi beyaz toprak yerine dut ağacının kendi yapraklarıyla kaynatılan şerbetten daha berrak ve sağlıklı dut pekmezi yapmaya başladı.

Tut Kadın Kooperatifi Başkanı Semeyya Polat, dut meyvesini Tut ilçesinde kadınlar üzerinden markalaştırmak istediklerini belirterek, "Bir kooperatif kurduk. Bu yöresel doğal ürünlerimizi burada öğrendiğimiz teknikler ile üretmeyi pazarlamayı planladık. Amacımız Tut ilçesini dut meyvesiyle markalaştırmak" dedi.

Gıda Mühendisi ve Kooperatif Kurucularından Damla Yoğurtcu ise yaptığı açıklamada, "Geleneksel yöntemleri modern ekipmanlar ile uygulayarak bir dizi teknik elde ettik. Oluşturduğumuz düzenin nihai ürüne olumlu yansıması bizlere rehberlik etmektedir. İlçe kadınlarımıza sağlıklı yöntemleri öğretmeyi ve bunları evlerinde uygulayabilmelerini istiyoruz. Bunun sonucunda her bir evin fabrikaya dönüşebilmesini hayal ediyoruz" diye konuştu.

Tut Aile Destek Merkezi Koordinatörü Serkan Uçan ise her evi bir fabrika yapmayı düşündüklerini aktararak, "Çalışma çağına gelmiş fakat bir meslek mensubu olmayan kızlarımıza, kadınlarımıza, ailelerimize mesleğe dair, hayata dair kurslar vererek her evi bir fabrika yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor
Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor
Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor
Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor
Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor
Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor
Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor
Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor

Kooperatif, İstihdam, Adıyaman, Hisarcık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Adıyamanlı kadınlar, 'Dut yaprağı' ile kanserojensiz pekmez yapıyor - Son Dakika


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