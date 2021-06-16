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Adıyamanlı kovboyun "Vahşi Batı" merakı gelir kapısı oldu - Son Dakika

Adıyamanlı kovboyun "Vahşi Batı" merakı gelir kapısı oldu

16.06.2021 12:08
Adıyamanlı kovboyun

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç köyünde yaşayan "kovboy" lakaplı 56 yaşındaki Cumali Ozan, kovboy kıyafetleri giyerek at sırtında geçirdiği zamanlarını gelir kapısı haline getirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç köyünde yaşayan "kovboy" lakaplı 56 yaşındaki Cumali Ozan, kovboy kıyafetleri giyerek at sırtında geçirdiği zamanlarını gelir kapısı haline getirdi.

Küçük yaşlarından itibaren kovboy filmlerini ilgiyle izleyen Ozan, zamanla film repliklerini günlük hayatta kullanmaya başladı. Konuşmasında kovboyların tonlamalarına yer veren, jest ve mimiklerini yapan Ozan, kıyafetini de tiplemesine uygun detaylarla süsledi.

Çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve beğeni toplamaya başlayan Ozan, kendisine çuvaldan Kızılderili kıyafeti hazırlayan arkadaşı Talip Şimşek ile ikili oldu. Videolarla sosyal medyadan gelir elde eden ikili, çeşitli etkinliklerde de sahne alarak geçimlerini sağlıyorlar.

Cumali Ozan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren kovboylara olan merakıyla herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

Kovboyların jest ve mimiklerini ilk zamanlar taklit etmeye çalıştığını ancak bunun artık günlük konuşmasının bir parçası haline geldiğini dile getiren Ozan, "Artık köyümün çevresinde hatta kentin büyük çoğunluğunda tanınıyorum. Beni görenler, 'Hoş geldin kovboy' diye sesleniyor, biliyorlar filmlerle uğraştığımı. Filmleri, senaryoları çok seviyorum. İlkokul mezunu olmama rağmen onların resim ve karikatürlerini çiziyorum." dedi.

Sabahın erken saatlerinde atına binerek bahçeye gidip çay demlediğini ve hayatını kovboylarınkine benzer hale getirmeye çalıştığını belirten Ozan, şöyle devam etti:

"Yakın arkadaşım Talip de bir süredir bana eşlik ediyor. Kendi tasarladığı Kızılderili kıyafetiyle benimle zaman geçiriyor. Birlikte videolar çekiyoruz. Bizi görenler önce garipsediler ama daha sonra alıştılar. Genelde kovboy kostümü giyiyorum ama özel günler olunca da normal kıyafetlerimi giyip hayatıma devam ediyorum."

Çuvaldan kıyafet yaptı

Kızılderili rolüyle Ozan'a eşlik eden Talip Şimşek ise keyifli zaman geçirdiklerini aktararak, "İnternette araştırma yaptım. Kostüm tasarladım, burada bakkalda çay satılan çuvalı alarak terzide kesip kendime kostüm, tavukların kanatlarının tüyünde de başlık yaptım. Bizleri izleyenlerin çok hoşuna gidiyor ve bizler de eğleniyoruz. İnşallah daha güzel işler yaparız." diye konuştu.

Köy halkı ismiyle değil lakabıyla tanıyor

Cumali Ozan'ın komşularından Mehmet Gürbüz ise Ozan'ı mahalledeki çoğu kişinin ismiyle tanımadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumali Ozan abimizi 'kovboy' olarak biliyoruz. Yıllardır kendisi bizlerin neşe kaynağı, bizleri güldürüyor ve eğlendiriyor. Yeri geliyor atına binerek kovboy taklitleri yaparak, köyleri, ilçeyi geziyor. Kendisini çok seviyor ve beğeniyoruz. Kovboyumuz, bizlerin neşe kaynağı, Allah yolunu açık etsin. Cumali amcamız kendisi de kalbi de güzel bir insan."

Köylülerden Mehmet Özbay da "Cumali Ozan'ı köyde herkes kovboy olarak tanıyor, sürekli ata biner ve kovboy taklitleri yapar. Önce çok şaşırmıştık ama şimdi alıştık." dedi.

Sosyal Medya, Kızılderili, Adıyaman, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyamanlı kovboyun 'Vahşi Batı' merakı gelir kapısı oldu - Son Dakika


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