Üye Girişi
Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor - Son Dakika

Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor

08.08.2021 16:55
Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor, System.String[]

Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Koordinesinde dezavantajlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor.

Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Koordinesinde dezavantajlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında daha öncesinden il dışına hiç çıkmamış 6,7,8 ve 9. Sınıf öğrencileri Gençlik Merkezi Koordinesinde Mardin iline gitti. Dezavantajlı kesimde yaşayan ve başarılı olan 40 öğrenci, Gençlik Merkezi görevlileri eşliğinde Mardin'in tarihini alanlarını gezdi. Öğrencilerin sosyal bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında kamu kurum ziyaretleri, şehit evi ziyaretleri, kuş yemliği yapımı gibi doğa faaliyetler de gerçekleştirildi. Oldukça güzel vakit geçiren öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor
Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor
Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor

Adıyaman, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı 18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş 17:50 Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor 17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu 17:23 Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi 16:56 Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 16:08 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti
Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan 15:48 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın 15:04 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın

Son Dakika Haberleri
18:09 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi
18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
17:56 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu
17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:22 Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:55 Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi
16:29 Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi         
18:10
Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu         
17:57
Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı         
17:35
Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek         
17:25
Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak         
17:04
Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu         
16:30
Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor         
16:03
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
Olay olan kitapların yazarı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi Olay olan kitapların yazarı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi         
11:26
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 18:18:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement