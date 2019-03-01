Son Dakika Haberleri: Adıyamanlı Öğrenciler Tübitak Yarışmasında Derece Yaptı

Adıyamanlı Öğrenciler Tübitak Yarışmasında Derece Yaptı

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen TÜBİTAK 50.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Adıyamanlı lise öğrencileri derece ile döndü.

Adıyamanlı Öğrenciler Tübitak Yarışmasında Derece Yaptı, System.String[]
Malatya'da düzenlenen TÜBİTAK 50.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Adıyamanlı lise öğrencileri derece ile döndü.

Malatya İnönü Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen TÜBİTAK 50.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, Adıyamanlı lise öğrencileri projeleri ile iki birincilik, beş ikincilik ve bir üçüncülük başarısı elde etti. Yarışmada, Adıyaman Fen Lisesi fizik alanında birinci, Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi teknoloji ve tasarım alanında birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Alanında ikinci,, Altınşehir Anadolu Lisesi yazılım alanında ikinci, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi teknoloji ve tasarım alanında ikinci, Fen Lisesi teknoloji ve tasarım alanında ikinci, Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi matematik alanında ikinci ve Fen Lisesi değerler eğitiminde üçüncü oldu. Yarışmadaki üstün başarılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yarışmada Adıyaman'ı temsil eden tüm yarışmacı öğrenci ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Malatya, Güncel
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