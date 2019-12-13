Adıyamanlı öğrencilerden "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" Projesine oyuncak desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyamanlı öğrencilerden 'Hayalsiz Çocuk Kalmasın' Projesine oyuncak desteği - Son Dakika

Adıyamanlı öğrencilerden "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" Projesine oyuncak desteği

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler, "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" Projesine pelüş oyuncak desteğinde bulundu.

Adıyamanlı öğrencilerden

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler, "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" Projesine pelüş oyuncak desteğinde bulundu.

Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği tarafından yürütülen projeye Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonda Şehit Ümit Özet Ortaokulu sekretaryası ve ilçedeki okulların katılımıyla pelüş oyuncak toplama kampanyası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, projeye katkı verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde çoğu zaman Batı'dan Doğu'ya yardım kampanyaları düzenlenmiştir. İlçemiz okulları olarak, 'Gölbaşı'ndaki çocuklar da İzmit'teki çocukların hayallerine kayıtsız kalmadı' düşüncesiyle Güneydoğu'dan Batı'daki çocuklarımıza destek vermek amacıyla bu projeye katkı sunduk. Kampanya kapsamında toplanan pelüş oyuncaklar, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak İzmit Belediyespor - Fenerbahçe bayan basketbol maçı arasında, ilçemizin adı da anons edilerek sahaya atılacaktır. Daha sonra da toplanan bu oyuncaklar, 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak alma imkanı olmayan çocuklara hediye edilecektir."

Özdemi, destek veren tüm okullara teşekkür etti.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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