Adıyamanlı Samancı: "Samanlar Yerde Kalmıştır. Saman Satışları Durmuştur. Devlet Büyüklerimizden Suriye Kapısını Açmalarını İstiyorum" - Son Dakika
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Adıyamanlı Samancı: "Samanlar Yerde Kalmıştır. Saman Satışları Durmuştur. Devlet Büyüklerimizden Suriye Kapısını Açmalarını İstiyorum"

08.06.2022 16:02

Samancı Mikail Teke, “Şu an mazot maliyetlerinden dolayı, yüksek nakliyeden dolayı samanlar yerde kalmıştır. Saman satışları durmuştur. Biçerciler, çiftçiler çok zor durumda. Devlet büyüklerimizden bize yardım etmelerini, Suriye kapısını açmalarını istiyorum” dedi.

Samancı Mikail Teke, "Şu an mazot maliyetlerinden dolayı, yüksek nakliyeden dolayı samanlar yerde kalmıştır. Saman satışları durmuştur. Biçerciler, çiftçiler çok zor durumda. Devlet büyüklerimizden bize yardım etmelerini, Suriye kapısını açmalarını istiyorum" dedi.

Adıyaman'da yaşayan samancı Mikail Teke, nakliye maliyetlerinin artması nedeniyle samanlarının satamadığını söyledi. Teke, şöyle konuştu:

"Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Şu an mazot maliyetlerinden dolayı; yüksek maliyetten dolayı, nakliyeden samanlar yerde kalmıştır. Saman satışları durmuştur. Ben 10 tane adam çalıştırıyorum burada. Üç gündür ne gelen var ne giden var. Biçerciler, çiftçiler şu an için çok zor durumda. Devlet büyüklerimizden bize yardım etmelerini, Suriye kapısını açmalarını istiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu durum, gidişatımız hiç iyi değil.

Beş gündür yatıyoruz. Günlük maliyetimiz; 4-5 milyar (4-5 bin lira) paramız gidiyor. Kazanmayı boş ver; her gün 5-10 milyar (5-10 bin lira) zarar içine düşüyoruz. Buradan devlet büyüklerinden tek ricamız Suriye kapısını açmaları ve bize yardımcı olmaları. Zor durumda çiftçimiz, samancımız, biçercimiz; herkese yardım etmelerini diliyorum. Ne gerekiyorsa yapılmasını bekliyoruz, arz ediyoruz. Devletten yardım bekliyoruz."

Adıyamanlı Samancı: Samanlar Yerde Kalmıştır. Saman Satışları Durmuştur. Devlet Büyüklerimizden Suriye Kapısını Açmalarını İstiyorum
Adıyamanlı Samancı: Samanlar Yerde Kalmıştır. Saman Satışları Durmuştur. Devlet Büyüklerimizden Suriye Kapısını Açmalarını İstiyorum
Adıyamanlı Samancı: Samanlar Yerde Kalmıştır. Saman Satışları Durmuştur. Devlet Büyüklerimizden Suriye Kapısını Açmalarını İstiyorum
Adıyamanlı Samancı: Samanlar Yerde Kalmıştır. Saman Satışları Durmuştur. Devlet Büyüklerimizden Suriye Kapısını Açmalarını İstiyorum
YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Adıyaman, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyamanlı Samancı: 'Samanlar Yerde Kalmıştır. Saman Satışları Durmuştur. Devlet Büyüklerimizden Suriye Kapısını Açmalarını İstiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyamanlı Samancı: "Samanlar Yerde Kalmıştır. Saman Satışları Durmuştur. Devlet Büyüklerimizden Suriye Kapısını Açmalarını İstiyorum" - Son Dakika
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