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Adıyamanlı şehidin cenazesi helallik için baba ocağına getirildi

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde silahın kazara ateş almasıyla şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi memleketi Adıyaman'daki baba ocağına getirildi.

Adıyamanlı şehidin cenazesi helallik için baba ocağına getirildi, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde silahın kazara ateş almasıyla şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi memleketi Adıyaman'daki baba ocağına getirildi.


Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık günü pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybederek şehit düştü.


5 çocuklu ailenin 3. çocuğu olan Demir'in cenazesi hava yoluyla memleketi Adıyaman'a getirildi. Buraya askeri uçakla getirilen şehidin cenazesi Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Fırat, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kurum müdürleri, STK başkanları, şehidin ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. Buradan alınan cenaze merkez Siteler Mahallesi'ne getirildi. Baba ocağına getirilen şehidin cenazesi için helallik istendi. Şehidin babası Mehmet Demir, yakınlarına Kürtçe seslenerek, "Hakkınızı helal edin" dedi.


Alınan helallik sonrasında cenaze, törenin yapılacağı Adıyaman Yeni Mezarlık Camii'ne götürüldü. - ADIYAMAN

Çaldıran, Fırat, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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